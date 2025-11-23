Hindustan Hindi News
कोयला घोटाले में ED का बड़ा ऐक्शन, 2 राज्यों में मिला नोटों का अंबार; सोना भी जब्त

कोयला घोटाला मामले में ईडी ने दो राज्यों में बड़ा ऐक्शन लिया है। ईडी पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला घोटाला केस में 14 करोड़ कैश और नकदी जब्त किया है।

Sun, 23 Nov 2025 08:58 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐक्शन लिया है। ईडी ने यहां सक्रिय एक कथित कोयला माफिया नेटवर्क के खिलाफ तलाशी के दौरान 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और सोना जब्त किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बयान में कहा कि कोयले के बड़े पैमाने पर अवैध खनन, चोरी, परिवहन, भंडारण और बिक्री के संबंध में शुक्रवार को दोनों राज्यों में 44 ठिकानों पर छापे मारे गए।

ईडी से मिली जानकारी के अनुसार छापे के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, आभूषण और सोना, कोयला गिरोह से जुड़े अलग-अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज और जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित समझौते, कई डिजिटल उपकरण, नेटवर्क द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के खाता बही आदि जब्त किए गए हैं।

एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज करने के लिए दोनों राज्यों में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर का संज्ञान लिया था। इस मामले पर बात करते हुए ईडी ने बताया कि एफआईआर से संकेत मिलता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक विशाल अवैध कोयला आपूर्ति नेटवर्क चल रहा है।

