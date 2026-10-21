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रांची में आज गाजे-बाजे से होगा मां दुर्गा विसर्जन, शोभायात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होंगे श्रद्धालु

By Praveen Sharma
रांची, वार्ता
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रांची में आज मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए गाजे-बाजे से शोभायात्रा निकाली जाएगी। दुर्गा पूजा समितियों की ओर से इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 

Prayagraj, Oct 20 (ANI): People carry an idol of Goddess Durga for immersion on the last day of the Durga Puja festival, in Prayagraj on Tuesday. (ANI Photo)
झारखंड के रांची में आज दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार, 21 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमाओं की विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के अलग-अलग पूजा पंडालों से गाजे-बाजे के साथ विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा, जो पारंपरिक मार्गों से होते हुए निर्धारित तालाबों और डैम तक पहुंचेगा। कई पूजा समितियों की शोभायात्रा बड़ा तालाब पहुंचेगी, जहां पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।

रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि विभिन्न पूजा पंडालों की प्रतिमाएं पारंपरिक मार्गों से होते हुए निर्धारित तालाबों और डैम में विसर्जित की जाएंगी। इसके लिए पूजा समितियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हैं। विसर्जन शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

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पारंपरिक रीति-रिवाजों से पूजा-अर्चना के बाद विसर्जन

विभिन्न पूजा पंडालों से बुधवार दोपहर 3:30 बजे गाजे-बाजे के साथ विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए बड़ा तालाब पहुंचेगी। यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।

वहीं, महानगर दुर्गा पूजा समिति की विसर्जन शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे बिहार क्लब से निकलेगी। समिति के अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने बताया कि शोभायात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए बड़ा तालाब पहुंचेगी। इस दौरान मां दुर्गा को विदाई देने के लिए श्रद्धालु शामिल होंगे।

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श्री राम लला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि समिति की बड़ी प्रतिमा का विसर्जन पंडाल परिसर में ही किया जाएगा, जबकि छोटी प्रतिमा का विसर्जन बड़ा तालाब में होगा।

इसके अलावा शहर की अन्य पूजा समितियां भी अपने-अपने निर्धारित तालाबों और डैम में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगी। विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव का समापन होगा। श्रद्धालु नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई देकर अगले वर्ष फिर आने की कामना करेंगे।

पुलिस की शांति-सौहार्द बनाए रखने की अपील

रांची में दुर्गा पूजा के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। रांची पुलिस ने आम नागरिकों से दुर्गा पूजा के दौरान शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने तथा संदिग्ध गतिविधि या विधि-व्यवस्था से संबंधित समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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