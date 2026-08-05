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Godda News: जितपुर खनन परियोजना ने संवारा भविष्य, प्रशिक्षण के लिए तीन युवाओं का चयन, मिलेगी मासिक छात्रवृत्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा में जितपुर खनन परियोजना के तहत तीन युवाओं को राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में चयनित किया गया है। इन युवाओं को मेकाट्रॉनिक्स में तीन वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें उन्हें मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। यह पहल क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

Godda News: जितपुर खनन परियोजना ने संवारा भविष्य, प्रशिक्षण के लिए तीन युवाओं का चयन, मिलेगी मासिक छात्रवृत्ति

Godda News: गोड्डा प्रतिनिधि। जितपुर खनन परियोजना के तहत युवाओं को रोजगार और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है।परियोजना के सतत कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन प्रयासों के तहत सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तीन युवाओं का राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान मासिक स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हुए आधुनिक औद्योगिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों में अंकित हेंब्रम (पिता- बाबूराम हेंब्रम, ग्राम- पहाड़पुर), भगत मुर्मू (पिता- भैया मुर्मू, ग्राम- जितपुर) तथा सिकंदर मरांडी (पिता- शांझला मरांडी, ग्राम- पहाड़पुर) शामिल हैं। तीनों युवा अब टाटा मोटर्स के प्रशिक्षण संस्थान में अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिससे उनके लिए ऑटोमोबाइल और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे。

सफलता की पीछे की कहानी

इस सफलता के पीछे जितपुर खनन परियोजना की ओर से लगातार किए गए मार्गदर्शन, काउंसिलिंग और मेंटरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परियोजना प्रमुख रितेश तिवारी के मार्गदर्शन में सीएसआर टीम ने युवाओं की पहचान, प्रेरणा और परीक्षा की तैयारी तक हर स्तर पर सहयोग किया। विशेष रूप से सीएसआर विभाग की सरबजीत कौर ने अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग, प्रवेश परीक्षा की तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीनों अभ्यर्थी इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में चयनित हुए। इन पहलों का उद्देश्य परियोजना प्रभावित गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने युवाओं का चयन राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना में हुआ है?
सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तीन युवाओं का चयन राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हुआ है।
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