Godda News: जितपुर खनन परियोजना ने संवारा भविष्य, प्रशिक्षण के लिए तीन युवाओं का चयन, मिलेगी मासिक छात्रवृत्ति

Godda News: गोड्डा प्रतिनिधि। जितपुर खनन परियोजना के तहत युवाओं को रोजगार और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है।परियोजना के सतत कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन प्रयासों के तहत सुंदरपहाड़ी प्रखंड के तीन युवाओं का राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान मासिक स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हुए आधुनिक औद्योगिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों में अंकित हेंब्रम (पिता- बाबूराम हेंब्रम, ग्राम- पहाड़पुर), भगत मुर्मू (पिता- भैया मुर्मू, ग्राम- जितपुर) तथा सिकंदर मरांडी (पिता- शांझला मरांडी, ग्राम- पहाड़पुर) शामिल हैं। तीनों युवा अब टाटा मोटर्स के प्रशिक्षण संस्थान में अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिससे उनके लिए ऑटोमोबाइल और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे。