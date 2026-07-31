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Godda News: निर्माणाधीन अस्पताल में मिली मजदूर की लाश, आखिर कैसे हुई मौत? पता लगाने में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा थाना क्षेत्र के महुआरा स्थित निर्माणाधीन 300 बेड अस्पताल परिसर में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान विनोद कुमार महतो के रूप में हुई है।

Godda News: निर्माणाधीन अस्पताल में मिली मजदूर की लाश, आखिर कैसे हुई मौत? पता लगाने में जुटी पुलिस

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। महागामा थाना क्षेत्र के महुआरा स्थित निर्माणाधीन 300 बेड अस्पताल परिसर में गुरुवार को एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं वहां कार्य कर रहे लोगों के द्वारा उसे रेफरल अस्पताल ले जाया गया। जहां मौजूद डॉक्टर के द्वारा उसका जांच पड़ताल कर मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

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पोस्टमार्टम और कार्रवाई

सामान्य प्रश्न

मृतक की पहचान कौन है?
मृतक की पहचान विनोद कुमार महतो के रूप में की गई है, जिनकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष है।
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