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Godda News: विकास योजनाओं में सुस्ती पर होगी कार्रवाई : बीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: मंगलवार को बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित योजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए और कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Godda News: विकास योजनाओं में सुस्ती पर होगी कार्रवाई : बीडीओ

Godda News: प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों के साथ पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बीडीओ ने 15वें वित्त आयोग सहित विभिन्न योजनाओं की पंचायतवार जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को लंबित योजनाओं में तेजी लाने तथा विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य धरातल पर दिखना चाहिए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बीडीओ ने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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साथ ही पंचायतों में नियमित भ्रमण कर योजनाओं की निगरानी करने, कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान जीपीएस पंचम झा पंचायत सचिव अभिषेक कुमार चौधरी आनंद कुमार ललित आनंद झा काजल भारती सारिका कुमारी झुम्पा मंडल स्नेहा कुमारी विपिन बिहारी हेंब्रम शारदा कुमारी सहित अन्य पंचायत सचिव जन सेवक मौजूद थे।

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