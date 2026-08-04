Godda News: धमनी के गाडिमाको में तीन वर्ष से चापाकल खराब,पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण
Godda News: सुंदरपहाड़ी प्रखंड के गाडिमाको गांव में ग्रामीण तीन साल से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। खराब चापाकल की वजह से पानी नहीं मिल रहा है। झरने का पानी तीन किलोमीटर से लाना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बार-बार गुहार के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द मरम्मत की मांग की है।
Godda News: सुन्दरपहाड़ी(एक संवाददाता)सुंदरपहाड़ी प्रखंड के धमनी पंचायत अंतर्गत पहाड़ी सुदूरवर्ती पहाड़ वाले पहाड़िया गांव गाडिमाको में ग्रामीण तीन वर्ष से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं।ग्रामीण क्रमशः मेहशा पहाड़िया,रूपा पहाड़िया,देवा पहाड़िया,मनोज पहाड़िया, काया पहाड़ीन,मालिया पहाड़ीन,देवा पहाड़ीन,गोंडा पहाड़िया,देवा पहाड़िया आदि ने बताया कि गांव में कुल घर 12 है और आबादी लगभग 100 के करीब है जहां तीन वर्षों से चापाकल खराब है पानी नहीं निकलता है अनुमान है कि पाईप की मात्रा कम होने के चलते पानी नहीं निकलता है।बताया गया कि झरना का पानी तीन किलोमीटर दूरी से लाकर पीना पड़ता है और नहाना पड़ता है।बताया कि स्थानीय मुखिया एवं जन प्रतिनिधि को बोल बोलकर थक चुके हैं परंतु अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।बताया
कि इसी प्रकार किलोबेडो एवं कुटाम ग्राम में पेयजल का समस्या तीन वर्ष से बरकरार है।इस बाबत मजबूर पहाड़िया ग्रामीणों ने संबंधित विभागीय पदाधिकारी से शीघ्र चापाकल मरम्मती करवाने का मांग किया है।
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