Godda News: धमनी के गाडिमाको में तीन वर्ष से चापाकल खराब,पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण

Godda News: सुन्दरपहाड़ी(एक संवाददाता)सुंदरपहाड़ी प्रखंड के धमनी पंचायत अंतर्गत पहाड़ी सुदूरवर्ती पहाड़ वाले पहाड़िया गांव गाडिमाको में ग्रामीण तीन वर्ष से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं।ग्रामीण क्रमशः मेहशा पहाड़िया,रूपा पहाड़िया,देवा पहाड़िया,मनोज पहाड़िया, काया पहाड़ीन,मालिया पहाड़ीन,देवा पहाड़ीन,गोंडा पहाड़िया,देवा पहाड़िया आदि ने बताया कि गांव में कुल घर 12 है और आबादी लगभग 100 के करीब है जहां तीन वर्षों से चापाकल खराब है पानी नहीं निकलता है अनुमान है कि पाईप की मात्रा कम होने के चलते पानी नहीं निकलता है।बताया गया कि झरना का पानी तीन किलोमीटर दूरी से लाकर पीना पड़ता है और नहाना पड़ता है।बताया कि स्थानीय मुखिया एवं जन प्रतिनिधि को बोल बोलकर थक चुके हैं परंतु अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।बताया