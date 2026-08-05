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Godda News: विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए महागामा में बीएलओ को प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा में आगामी निर्वाचन के लिए बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने सभी पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर दिया। 5 अगस्त को नए मतदाताओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

Godda News: विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए महागामा में बीएलओ को प्रशिक्षण

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। आगामी निर्वाचन को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को महागामा प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं हो।

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प्रशिक्षण प्रक्रिया

प्रशिक्षण के दौरान प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति प्राप्त करने, नोटिस जारी करने, घर-घर सत्यापन, आपत्तियों के निष्पादन तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

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18 वर्ष की आयु तक के युवाओं का पंजीकरण

बैठक में 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवाओं का शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बीएलओ को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, आवश्यक प्रपत्र भरवाने तथा मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करने को कहा गया। साथ ही परिवार के सभी मतदाताओं का नाम निकटतम मतदान केंद्र पर दर्ज कराने, नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।

विशेष जागरूकता अभियान

अधिकारियों ने बताया कि 5 अगस्त को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनाराम हांसदा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सभी बीएलओ पर्यवेक्षक एवं प्रखंड के सभी बीएलओ उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

महागामा में किस दिन मतदाता सूची पुनरीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया?
महागामा में मंगलवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।
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