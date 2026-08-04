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Godda News: 5 अगस्त को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन, बीएलओ व पर्यवेक्षकों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन, दावे, आपत्ति एवं नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम जोड़ना अनिवार्य है।

Godda News: 5 अगस्त को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन, बीएलओ व पर्यवेक्षकों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

Godda News: गोड्डा संवाद सूत्र। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत सोमवार को प्रखंड कार्यालय गोड्डा के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 17 गोड्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 206 से 300 तक के बूथ लेवल ऑफिसर एवं पर्यवेक्षकों को मतदाता सूची के 5 अगस्त को प्रस्तावित प्रारूप प्रकाशन, दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने, उनके समयबद्ध निस्तारण तथा नए योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

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प्रशिक्षण के दौरान

प्रशिक्षण के दौरान बीडीओ दयानंद जयसवाल ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक बीएलओ को अपने-अपने बूथ क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने, आवश्यक दस्तावेजों का मिलान करने तथा पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होने के बाद आम नागरिक निर्धारित अवधि के भीतर अपने नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में सुधार के लिए दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर उनका निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा, ताकि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध एवं अद्यतन हो।

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विशेष ध्यान

प्रशिक्षण में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। इसके लिए बीएलओ को अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने, युवाओं से संपर्क स्थापित करने तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। आगे कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने, स्थानांतरण से संबंधित प्रकरणों को सही ढंग से भरने, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन तथा फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने तथा सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर बल दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना तथा अपात्र अथवा गलत प्रविष्टियों को हटाना है। इससे मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय और त्रुटिरहित बनेगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोड्डा में प्रशिक्षण कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
गोड्डा में प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया।
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