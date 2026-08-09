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Godda News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और एक बूथ पर परिवार के सदस्यों का नाम कराने के लिए विशेष शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोड्डा के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 09 अगस्त को भी होगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन व त्रुटिरहित बनाना है। लोग नए नाम जोड़ने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Godda News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और एक बूथ पर परिवार के सदस्यों का नाम कराने के लिए विशेष शिविर

Godda News: गोड्डा के सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार को मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संबंधित वार्ड के बीएलओ मौजूद रहे और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए गए। यह विशेष शिविर रविवार ( 09 अगस्त) को भी आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

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विशेष शिविर की जानकारी

शनिवार को विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे लोगों ने मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, नाम एवं पता में संशोधन तथा मतदान केंद्र में परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा ऐसे परिवार, जिनके सदस्यों के नाम अलग अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे भी अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएलओ द्वारा लोगों को संबंधित प्रपत्र भरने की प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई।

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रविवार को आयोजित शिविर

विशेष शिविर रविवार को भी गोड्डा के सभी बूथों पर आयोजित होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 08 एवं 09 अगस्त 2026 को अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक कार्य अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरा जा सकता है। वहीं नाम, पता अथवा मतदान केंद्र में परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए भी संबंधित बीएलओ के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है। निर्धारित समय में अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची की जांच करें और आवश्यक सुधार या नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कराएं।

सामान्य प्रश्न

मतदाता सूची से संबंधित शिविर कब आयोजित किए जा रहे हैं?
मतदाता सूची से संबंधित विशेष शिविर 08 और 09 अगस्त 2026 को आयोजित किए जा रहे हैं।
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