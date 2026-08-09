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Godda News: बसंतराय के 91 बूथों पर लगा मतदाता सूची सुधार शिविर, बीडीओ ने किया बूथों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: बसंतराय प्रखंड क्षेत्र में सभी 91 केंद्रों पर शनिवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं सुधार के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। योग्य नागरिकों को फार्म संख्या 6 भरने के लिए प्रेरित किया गया। बीडीओ ने शिविर की व्यवस्था का निरीक्षण किया और सभी को सही जानकारी देने के निर्देश दिए।

Godda News: बसंतराय के 91 बूथों पर लगा मतदाता सूची सुधार शिविर, बीडीओ ने किया बूथों का निरीक्षण

Godda News: बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के सभी 91 केंद्रों पर शनिवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं नाम में सुधार को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिन योग्य नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराया गया। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फार्म संख्या 6 भरवाया जा रहा है।

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शिविर की प्रक्रिया

जिन योग्य नागरिकों की उम्र 1 अक्टूबर तक पूरी हो रही है, उनका भी फार्म संख्या 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवश्यक सुधार के लिए भी आवेदन लिए गए। सुबह से ही विभिन्न बूथ केंद्रों पर ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मतदाताओं ने शिविर में पहुंचकर अपने नाम की जानकारी ली और आवश्यकता के अनुसार आवेदन किया। संबंधित कर्मियों ने लोगों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी।

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सुधार कार्य की निगरानी

शिविर की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मरांडी ने विभिन्न बूथ केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से मतदाता सूची सुधार कार्य की जानकारी ली और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। बीडीओ ने कर्मियों को निर्देश दिया कि शिविर में आने वाले किसी भी मतदाता को परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार लेते हुए लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सभी 91 बूथ केंद्रों पर एक साथ शिविर आयोजित होने से ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही मतदाता सूची से संबंधित कार्य कराने की सुविधा मिली। इससे लोगों को अपने मतदाता विवरण की जांच करने और आवश्यकतानुसार नाम जोड़ने या सुधार कराने का अवसर मिला।

सामान्य प्रश्न

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है?
नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फार्म संख्या 6 भरवाया जा रहा है।
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