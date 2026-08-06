Godda News: गोड्डा जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा, 100 फीसदी गणना प्रपत्र डिजिटाइज

Godda News: गोड्डा, एक प्रतिनिधि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार गोड्डा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का गणना चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से प्राप्त सभी गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर लिया गया है। अब 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा अन्य आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार गोड्डा जिले में कुल 1,178 बीएलओ ने कार्य किया। जिले के 9,65,465 मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र वितरित किए गए, जिनमें से 100 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। जिले में कुल 1,20,237 प्रपत्र ऐसे मिले जिन्हें विभिन्न कारणों से अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जा सका। इनमें 20,193 मृत मतदाता (2.09 प्रतिशत), 23,448 अनुपस्थित अथवा पता नहीं चलने वाले मतदाता (2.43 प्रतिशत), 60,344 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता (6.25 प्रतिशत), 12,760 पहले से पंजीकृत अथवा डुप्लीकेट प्रविष्टियां (1.32 प्रतिशत) तथा 3,492 अन्य श्रेणी के मामले शामिल हैं。