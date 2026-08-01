Godda News: युवाओं के उत्साह से सफल रहा लायंस क्लब एवं रेड क्रॉस का रक्तदान शिविर,हुआ 30 यूनिट रक्तदान

Godda News: गोड्डा में Lions Club और IRCS के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा रक्तदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने रक्तदान को सुरक्षित बताते हुए भय दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्तदान से जीवन बचाने के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

Godda News: गोड्डा प्रतिनिधि। स्थानीय ब्लड बैंक में लायंस क्लब ऑफ गोड्डा एवं आई०आर०सि०एस०,गोड्डा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए मानव सेवा के इस कार्य में अपनी सहभागिता निभाई। रक्तदान करने वालों में संस्था के सचिव ऋषि राज रंजन,पूर्व अध्यक्ष एम.डी. शाहिद इकबाल उर्फ़ गुड्डू मार्बल , आशुतोष यादव,अशोक यादव, अशोक मंडल, सोहित कुमार, करण कश्यप, अमित आनंद,पवन दत्ता, रतन मंडल, गौतम कुमार, मनीष चौधरी, किरण गाड़िया, गणेश यादव, अक्षय सिन्हा, अमित महतो, यतेंदर कुमार, सुमन मिर्धा , प्रकाश महतो, नरेश झा, नितेश कुमार, प्रितम दे ,प्रितम गुप्ता, महेंद्र मंडल, आदित्यानंद, सुमित कुमार, बिनीत कुमार, दिव्येश कुमार,सागर एवं बबलू मंडल शामिल रहे।

रक्तदान का महत्व कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सह आई०आर०सि०एस० उपाध्यक्ष बैद्यनाथ उरांव, लायंस क्लब अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल व डॉक्टर अशोक कुमार, ब्लड डोनेशन चेयरमैन प्रितेश नन्दन द्वारा संयुक्त रूप से कहा गया। “रक्तदान को लेकर लोगों में जो भय या भ्रम है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे न केवल किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमारे शारीर में प्रत्येक वर्ष लघभग 15 लीटर रक्त तैयार होता है जिसमे लगभग दस लीटर रक्त साल भर में बर्बाद हो जाता है और एक स्वास्थ शारीर के अन्दर लगभग 5 लीटर रक्त रहने की छमता होती है जो साफ़ तौर पर प्रत्येक चार माह में रक्त नस्ट होने की मानवीय प्रक्रिया है । इसिलए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए और समाज के अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर युवाओं को ऐसे अभियानों से जुड़कर नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी मरीज को रक्त की कमी का सामना न करना पड़े।

शिविर का आयोजन शिविर के दौरान लायंस क्लब की ओर से कोसाध्यक्ष शहबाज़ हसन, डॉ. नरेंद्र कुमार, डॉ.प्रभा रानी प्रसाद, अनुप गाडिया, मुकेश गाडिया , मनोज अकेला, अजय दुबे,डॉक्टर बिपिन कुमार, डॉक्टर टी एस झा , शेरू खान, मनोज भारती , सुनील साह, उज्ज्वल झा, अंकेश कुमार, ज्ञान किशोरे झा, भानु चौधरी आदि उपस्थित रहे |

शिविर का सफल आयोजन के लिए संस्था द्वारा सभी सदस्यों, स्वयंसेवकों एवं रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान को सहराते हुए सभी का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया की रक्तदान की मुहीम लगातार जारी रहेगी