Godda News: जमीन पर तोड़फोड़ व सामान ले जाने का आरोप, थाने में दिया आवेदन
Godda News: मचखार गांव के रामू राउत ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर हमला करने की कोशिश की, तोड़फोड़ की और निर्माण सामग्री ले जाने का प्रयास किया। उनका बेटा शंकर कुमार रात में वहां था। आरोपियों ने उन्हें धमकी दी और कई सामान को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Godda News: थाना क्षेत्र के मचखार गांव निवासी रामू राउत (56) ने थाने में आवेदन देकर गांव के कुछ लोगों पर जमीन पर पहुंचकर मारपीट की कोशिश, तोड़फोड़ करने और निर्माण सामग्री ले जाने का आरोप लगाया है।
आवेदन का विवरण
आवेदन में रामू राउत ने बताया कि वह अपनी जमीन पर काम करा रहे थे और सामान की देखरेख के लिए अपने पुत्र शंकर कुमार राउत को रात में वहां रखा था। आरोप है कि रात करीब आठ बजे गांव के ही संजय यादव, नीरज पासवान, कंपनी पासवान, जामुन पासवान, जयकांत मांझी, अनिल पासवान, डब्लू यादव, फंटूश यादव, लाल यादव, जगदीश यादव समेत करीब 20-25 लोग वहां पहुंचे।
आरोपों का ब्योरा
रामू राउत के अनुसार, इसी दौरान आरोपितों ने उन पर भाला फेंका, जिससे उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद आरोपितों ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए उनके पुत्र शंकर कुमार रावत को जान से मारने की धमकी दी और निर्माण स्थल पर तोड़फोड़ की आवेदन में 35 बोरा सीमेंट, छड़, तार, कुदाल, मिस्त्री के सामान और करीब 200 पौधों समेत अन्य सामग्री को क्षतिग्रस्त करने अथवा ले जाने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
शिकायतकर्ता ने इससे लाखों लाख रुपये के नुकसान की बात कही है।घटना के दौरान 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी महावीर पंडित ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुई है अनुसंधान कार्य किया जा रहा है आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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