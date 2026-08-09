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Godda News: पुलिया के मुहाने बंद, सड़क बनी जलाशय; बासमुड़ी में ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: बासमुड़ी गांव में जलजमाव के कारण ग्रामीणों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। पुलिया के किनारे बंद होने से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कराकर जलनिकासी की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि समस्या का समाधान हो सके।

Godda News: पुलिया के मुहाने बंद, सड़क बनी जलाशय; बासमुड़ी में ग्रामीण परेशान

Godda News: प्रखंड के बासमुड़ी गांव में सड़क पर जलजमाव की समस्या से ग्रामीणों के साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान बनाई गई पुलिया के दोनों किनारों को बंद कर दिया गया है।इससे बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और पानी सड़क पर ही जमा हो रहा है। ग्रामीणों इम्तियाज अंसारी, मुजाहिद अंसारी, कलामुद्दीन अंसारी, मुस्तफा अंसारी, सोहेल अंसारी, आरिफ अंसारी, तनुजा बीबी और सबीना बीबी ने बताया कि पुलिया के दोनों किनारे बंद रहने के कारण बारिश होते ही सड़क पर पानी जमा हो जाता है।

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लंबे समय तक पानी जमा रहने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है।समस्या के कारण राहगीरों को भी काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है।जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने प्रखंड प्रशासन एवं जिला प्रशासन से मामले की जांच कराकर पुलिया के दोनों किनारों को खुलवाने और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को जलजमाव की समस्या से राहत मिल सके।

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