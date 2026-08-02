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Godda News: भोजुचक में पानी टंकी निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप, ग्रामीणों ने किया जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महगामा प्रखंड के भोजुचक गांव में निर्माणाधीन पानी टंकी के संबंध में ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है, जिससे टंकी की मजबूती पर प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से तकनीकी जांच की मांग की है।

Godda News: भोजुचक में पानी टंकी निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप, ग्रामीणों ने किया जांच की मांग

Godda News: महगामा प्रतिनिधि। महगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोजुचक में निर्माणाधीन पानी टंकी को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। पूर्व मुखिया मुन्ना रविदास सहित राजकुमार उरांव, दशरथ दास, बिपिन दास, राजेंद्र उरांव, कमलेश उरांव, उस्मान, अशफाक, सालदेव रविदास, कपिलदेव तथा अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पानी टंकी के निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री लगाए जाने से टंकी की मजबूती और उसकी दीर्घकालिक उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा तो योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

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उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी नहीं होने के कारण संवेदक मनमानी कर रहे हैं।ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से अविलंब निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की है। हालांकि, इस संबंध में निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभाग का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है।

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