Godda News: भोजुचक में पानी टंकी निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप, ग्रामीणों ने किया जांच की मांग

Godda News: महगामा प्रतिनिधि। महगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोजुचक में निर्माणाधीन पानी टंकी को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। पूर्व मुखिया मुन्ना रविदास सहित राजकुमार उरांव, दशरथ दास, बिपिन दास, राजेंद्र उरांव, कमलेश उरांव, उस्मान, अशफाक, सालदेव रविदास, कपिलदेव तथा अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पानी टंकी के निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री लगाए जाने से टंकी की मजबूती और उसकी दीर्घकालिक उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा तो योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।