Godda News: राकेश रंजन मंझगांय, और प्रेम शंकर मिश्रा कसबा के निर्विरोध प्रधान चयनित

Godda News: सोमवार को कसबा और मझगांय मौजा में ग्राम प्रधान चुनाव संपन्न हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति में 318 रैयतों ने कसबा में और 274 रैयतों ने मझगांय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेम शंकर मिश्रा एवं राकेश रंजन को क्रमशः कसबा और मझगांय का प्रधान घोषित किया गया।

Godda News: सोमवार को अंचल क्षेत्र अंतर्गत कसबा एवं मझगांय मौजा के ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर कसबा स्थित पंचायत भवन में दोनों मौजा के रैयतों की अलग-अलग बैठक हुई। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरन केसरी, सीओ डाक्टर खगेन महतो, दंडाधिकारी के रूप में अंचल निरीक्षक लोकनाथ गौंड, थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर सहित अन्य कर्मी और रैयत उपस्थित हुए।

चुनाव की प्रक्रिया धारा 5 के तहत होने वाले चुनाव में सर्वप्रथम राजस्व कर्मचारी उमेश वैध एवं संतोष कुमार द्वारा कसबा मौजा के कुल 411 तथा मझगांय मौजा के कुल 354 रैयतों का नाम पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात दोनों मौजा के रैयत अलग-अलग कतार में खड़े होकर हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान कसबा मौजा के कुल 411 में 318 तथा मझगांय के कुल 354 में 274 रैयतों ने हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

समर्थन और परिणाम गिनती के दौरान उपस्थित सभी रैयतों ने अपना हाथ उठाकर एक स्वर से कसबा मौजा के लिए वरिष्ठ समाजसेवी प्रेम शंकर मिश्रा तथा मझगांय मौजा के लिए राकेश रंजन के प्रति अपना समर्थन जताया। जिसकी गिनती अंचलाधिकारी डाक्टर खगेन महतो द्वारा की गई। पूरी तरह से आश्वस्त होने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरन केसरी ने प्रेम शंकर मिश्र को कसबा तथा राकेश रंजन को मंझगांय मौजा का प्रधान घोषित किया। ज्ञात हो कि दोनों मौजा में किसी अन्य ने अपनी दावेदारी नहीं की।

नवनियुक्त प्रधान का अभिवादन प्रशासन द्वारा चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई।इधर नवनियुक्त प्रधान प्रेमशंकर मिश्रा और राकेश रंजन ने एक मत होकर समर्थन देने पर सभी रैयतों का आभार प्रकट किया तथा उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके हर काम के लिए वह सदैव उपलब्ध रहेंगे। पंचायत के मुखिया अश्विनी कुमार मिश्र सहित रैयतों और गणमान्य ने नवनियुक्त दोनों प्रधान को फूल माला पहनाकर तथा पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अनुमंडल कार्यालय के प्रधान सहायक राजीव ठाकुर, पेशकार बीके मोदी, अंचल सहायक प्रवीर मिश्रा, राजस्व कर्मचारी उमेश वैध व संतोष कुमार के अलावा वरिष्ठ समाजसेवी आलोक रंजन, अधिवक्ता केसरी कुमार मिश्र, कृष्ण कुमार मिश्र, पंडित सुधीर कुमार झा, गुड्डू मिश्रा, दुलार कुमार मिश्रा, राकेश कुमार मिश्रा, संदीप मिश्रा, ऋषिकेश ठाकुर, नवल किशोर मिश्रा, देव कुमार मिश्र, रंजीत कुमार मिश्रा, कौशल किशोर मिश्रा, मौलीकांत मिश्र, जनार्दन रविदास, श्वेतांबर मिश्र,प्रिंस पराग सहित अन्य उपस्थित थे।