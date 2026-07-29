Godda News: पंचायत भवन बना शोपीस, कर्मियों की गैरमौजूदगी से ग्रामीण बेहाल

Godda News: महागामा प्रखंड क्षेत्र की विश्वासखानी पंचायत का सचिवालय ग्रामीणों के लिए सेवा केंद्र बनने के बजाय शोभा का वस्तु बन गया है। पंचायत सचिव नियमित रूप से नहीं आते, जिससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यों के लिए दूर तक जाना पड़ता है। प्रशासन से नियमित उपस्थिति की मांग की गई है।

Godda News: महागामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विश्वासखानी पंचायत में करोड़ों रुपये की लागत से बना पंचायत सचिवालय ग्रामीणों के लिए सुविधा केंद्र बनने के बजाय शोभा कि वस्तु बनकर रह गया है। पंचायत भवन में नियमित रूप से पंचायत सचिव के नहीं बैठने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे सरकारी कार्यों के लिए भी 30 से 35 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सचिव का मुख्य कार्य पंचायत भवन में बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना, विकास योजनाओं का संचालन करना, पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखना, सरकारी योजनाओं की निगरानी करना तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन सहित अन्य कार्यों का निष्पादन करना है। लेकिन विश्वासखानी पंचायत में अधिकांश काम प्रखंड कार्यालय से ही संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पंचायत स्तर पर बनी व्यवस्था का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है。

पंचायत सचिव की अनुपस्थिति स्थानीय लोगों ने बताया कि पंचायत सचिव पंचायत भवन में शायद ही कभी आते हैं। अधिकांश ग्रामीण उन्हें पहचानते तक नहीं हैं। केवल किसी विशेष कार्यक्रम या सरकारी आयोजन के दौरान ही उनकी मौजूदगी दिखती है। पंचायत भवन में रोजगार सेवक सहित अन्य कर्मियों की भी नियमित उपस्थिति नहीं रहती, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाती है।

ग्रामीणों की समस्याएं ग्रामीणों का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बार-बार प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी साबित हो रही है।

आवश्यकता की जानकारी का अभाव ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पंचायत सचिवालय में अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति का रोस्टर तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। इससे लोगों को यह जानकारी भी नहीं मिल पाती कि किस दिन कौन अधिकारी उपलब्ध रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर किससे संपर्क किया जाए।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पंचायत सचिव समेत सभी पंचायत कर्मियों की नियमित उपस्थिति पंचायत सचिवालय में सुनिश्चित की जाए, ताकि पंचायत स्तर पर ही लोगों के कार्यों का निष्पादन हो सके और उन्हें अनावश्यक रूप से भटकना नहीं पड़े。