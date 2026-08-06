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Godda News: अनियंत्रित हाईवा डिवाइडर से टकराया, कोई हताहत नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: बुधवार को मेहरमा थाना क्षेत्र में डोय के पास ढोलिया नदी पुल के निकट एक अनियंत्रित हाईवा ट्रॉली डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कोई जान-माल की हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रॉली का अगला भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया।

Godda News: अनियंत्रित हाईवा डिवाइडर से टकराया, कोई हताहत नहीं

Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। बुधवार को मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोय स्थित ढोलिया नदी पुल के नजदीक एक अनियंत्रित हाईवा ट्रॉली डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही कि इसमें कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। परंतु इस दुर्घटना में हाईवा का अगला भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।की सूचना नहीं हैको तोड़ते हुए सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी। सूचना पर थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर के निर्देश पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई । प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने से आ रहे एक बाइक चालक को बचाने के क्रम में यह हादसा हुआ।घटना

के बाद देखने वालों की वहां भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि यह तो महज संयोग ही था कि हादसे के वक्त सड़क किनारे कोई वाहन या अन्य लोग मौजूद नहीं थे। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शुक्र है कोई हताहत नहीं हुआ।

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