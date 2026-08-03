Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Godda News: पथरगामा में दो अलग-अलग हादसों में दो युवक गंभीर घायल, दोनों गोड्डा रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
Follow us on Google News
share

Godda News: पथरगामा थाना क्षेत्र में रविवार को दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सोनू ठाकुर मोटरसाइकिल की चाबी मांगने पर मां के साथ मारपीट करने के बाद पुल से कूद गया। दूसरा युवक लड्डू किशोर, जिसे गंभीर चोट आई, भी अस्पताल में बेहोश पाया गया। दोनों को गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया।

Godda News: पथरगामा में दो अलग-अलग हादसों में दो युवक गंभीर घायल, दोनों गोड्डा रेफर

Godda News: पथरगामा प्रतिनिधि: पथरगामा थाना क्षेत्र में रविवार को दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:Pakur News: बकरी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक

पहली घटना

पहली घटना भलसुंधिया गांव की है। घायल सोनू ठाकुर (18 वर्ष), पिता संतोष ठाकुर, को परिजन 108 एंबुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पथरगामा लेकर पहुंचे। परिजनों के अनुसार सोनू शराब के नशे में अपनी मां से मोटरसाइकिल की चाबी मांग रहा था। मां द्वारा चाबी देने से इनकार करने पर उसने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद आवेश में आकर वह खरियानी पुल से नीचे कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक डॉ. शालिनी चौधरी ने उसका प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने बताया कि सोनू की नाक की हड्डी टूट गई है तथा पैर में भी फ्रैक्चर है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गोड्डा रेफर कर दिया गया।

दूसरी घटना

दूसरी घटना अमडीहा ओवरब्रिज के समीप हुई। घायल लड्डू किशोर (16 वर्ष), पिता मनोज दास, निवासी सरवा, के सिर में गंभीर चोट लगी थी और अस्पताल पहुंचने के समय वह बेहोश था। डॉ. शालिनी चौधरी ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भी गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

सामान्य प्रश्न

क्या लड्डू किशोर की चोट गंभीर थी?
हाँ, लड्डू किशोर के सिर में गंभीर चोट लगी थी और वह अस्पताल पहुंचने के समय बेहोश था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।