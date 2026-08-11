Godda News: कोयला लदा हाइवा डिवाइडर से टकराया, चालक घायल
Godda News: गांधीग्राम के समीप एनएच-133 पर तड़के एक सड़क दुर्घटना में कोयला लदा हाइवा डिवाइडर से टकरा गया। चालक बाल-बाल बच गया, लेकिन उसे हल्की चोटें आईं। स्थानीय ग्रामीणों ने चालक की मदद की और उसे गोड्डा रेफरल अस्पताल भेजा। प्रारंभिक रिपोर्ट में चालक के नींद में होने के कारण दुर्घटना की आशंका जताई गई है।
Godda News: क्षेत्र के गांधीग्राम के समीप एनएच-133 पर सोमवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच एक सड़क दुर्घटना में कोयला लदा हाइवा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हाइवा महागामा की ओर से गोड्डा की तरफ जा रहा था। दुर्घटना के बाद वाहन सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।हादसे में हाइवा चालक बाल-बाल बच गया, हालांकि उसे हल्की चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घायल चालक को वाहन से बाहर निकालने में मदद की और बेहतर इलाज के लिए गोड्डा रेफरल अस्पताल भेजा। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, दुर्घटना तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही प्रथम दृष्टया चालक को नींद लग जाने के कारण वाहन के अनियंत्रित होने और डिवाइडर से टकराने की आशंका जताई जा रही है।
हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।घटना की सूचना मिलते ही पथरगामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन का जायजा लिया। पुलिस द्वारा घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन भी प्रभावित हुआ।
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