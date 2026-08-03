Godda News: शहीदों और स्वतंत्रता सैननियों को किया गया नमन
Godda News: गोड्डा में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को उनके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस बार कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।
Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। स्थानीय शहीद स्तम्भ परिसर में रविवार को देश के शहीदों और स्वतंत्रता सैननियों को नमन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन
प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति एवं सम्मान में उनके परिजनों तथा स्वजनों द्वारा आयोजित देशव्यापी श्रद्धांजलि कार्यक्रम दस बजे दस मिनट अपने पूर्वज के नाम के तहत गोड्डा जिला मुख्यालय में भी उक्त कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है।
विशिष्ट अतिथि और भागीदार
इसी कड़ी में रविवार को नियत समय पर स्थानीय शहीद स्मारक परिसर में अंग क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद एवं समाज सुधारक स्व. पण्डित रणजीत झा के पुत्र सह लोक मंच सचिव सर्वजीत झा की अध्यक्षता तथा अखिल भारतीय शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (झारखंड) सह ग्राम जमनी पहाड़पुर के स्वतंत्रता सेनानी स्व. छेदी प्रसाद झा के पुत्र दिवाकांत वत्स के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हाजी इकरामुल हसन, रेडक्रॉस गोड्डा के सचिव मो. शाहिद इकबाल, मनोज कुमार अकेला, भानु प्रसाद यादव, कुन्तेश झा, कुंदन झा, रोहित कुमार, देवनारायण खां, गौरव वत्स, संतोष पंडित, आशुतोष वैद्य, ग्राम हिलाबै के स्वतंत्रता सेनानी नंदकिशोर मांझी के पुत्र ओमप्रकाश मांझी, स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ ठाकुर जी के पौत्र गौरव वत्स ने बापू एवं लोक नायक जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के पश्चात देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारत माता के जोरदार जयकारे लगाए।
कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम का समापन परंपरानुसार राष्ट्रगान से हुआ।
सामान्य प्रश्न
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