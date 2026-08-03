Godda News: शहीदों और स्वतंत्रता सैननियों को किया गया नमन

विशिष्ट अतिथि और भागीदार

इसी कड़ी में रविवार को नियत समय पर स्थानीय शहीद स्मारक परिसर में अंग क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद एवं समाज सुधारक स्व. पण्डित रणजीत झा के पुत्र सह लोक मंच सचिव सर्वजीत झा की अध्यक्षता तथा अखिल भारतीय शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (झारखंड) सह ग्राम जमनी पहाड़पुर के स्वतंत्रता सेनानी स्व. छेदी प्रसाद झा के पुत्र दिवाकांत वत्स के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य हाजी इकरामुल हसन, रेडक्रॉस गोड्डा के सचिव मो. शाहिद इकबाल, मनोज कुमार अकेला, भानु प्रसाद यादव, कुन्तेश झा, कुंदन झा, रोहित कुमार, देवनारायण खां, गौरव वत्स, संतोष पंडित, आशुतोष वैद्य, ग्राम हिलाबै के स्वतंत्रता सेनानी नंदकिशोर मांझी के पुत्र ओमप्रकाश मांझी, स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ ठाकुर जी के पौत्र गौरव वत्स ने बापू एवं लोक नायक जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के पश्चात देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारत माता के जोरदार जयकारे लगाए।