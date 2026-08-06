Godda News: जयंती पर लोहियानगर में गूंजे किशोर दा के तराने
Godda News: गोड्डा में राइजिंग म्यूजिकल एकेडमी ने महान गायक किशोर कुमार की जयंती पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन अभय शंकर और अन्य सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। युवा कलाकारों ने 'ओ देश मेरे' गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
Godda News: गोड्डा, एक प्रतिनिधि। राइजिंग म्यूजिकल एकेडमी की ओर से स्थानीय लोहिया नगर में मंगलवार की देर शाम महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती पर संगीतमय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसका उद्धाटन राइजिंग म्यूजिकल एकेडमी के संस्थापक अभय शंकर, निखिल कुमार झा, अजीत कुमार, असलम परवेज आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय बाल एवं युवा कलाकार कोमल, खर्च, भाष्कर, रवि, सोनू आदि ने संयुक्त रूप से 'ओ देश मेरे गीत गाकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया।
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