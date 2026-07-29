Godda News: जिलाध्यक्ष प्रो प्रेमनंदन कुमार ने हरसंभव सहयोग का दिया आश्वासन
Godda News: झारखंड के अलग राज्य आंदोलनकारी कोमल मुर्मू का असामयिक निधन, घाटकुराबा पंचायत के सरैया गांव में शोक की लहर। झामुमो के जिलाध्यक्ष प्रो प्रेमनंदन कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और परिवार को सहारा देने का आश्वासन दिया। मुर्मू के योगदान को अपूरणीय बताया गया।
Godda News: प्रखंड पथरगामा अंतर्गत घाटकुराबा पंचायत के सरैया गांव निवासी झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी एवं झामुमो के कर्मठ कार्यकर्ता कोमल मुर्मू के असामयिक निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है। मंगलवार देर संध्या उनके निधन की सूचना मिलने के बाद झामुमो के जिलाध्यक्ष प्रो प्रेमनंदन कुमार के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उनके आवास पहुंचे। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रो प्रेमनंदन कुमार, बासुदेव सोरेन, बिलास मंडल, विजय कुमार महतो सहित अन्य नेताओं ने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। नेताओं ने परिजनों को इस दुख की घड़ी में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि पार्टी परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
मौके पर उपस्थित नेताओं ने दिवंगत कोमल मुर्मू के संगठन और झारखंड आंदोलन में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया।
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