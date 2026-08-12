Godda News: सुन्दरपहाड़ी में जनजातीय दिवस समारोह आयोजित
Godda News: सुंदरपहाड़ी के प्लस टु उच्च विद्यालय में आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख प्रमिला टुडू, बीडीओ मोनिका बास्की, और स्थानीय शिक्षकों ने भाग लिया। नव प्राथमिक विद्यालय तिलाबाद के बच्चे और ग्रामीण भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति और योगदान को मान्यता देना था।
Godda News: सुंदरपहाड़ी(एक संवाददाता)प्लस टू उच्च विद्यालय सुंदरपहाड़ी बालक में आदिवासी दिवस समारोह पिरामल फाउंडेशन के द्वारा प्रखंड प्रमुख प्रमिला टुडू,बीडीओ मोनिका बास्की,सीओ प्रकाश बेसरा के देख रेख में आयोजित किया गया।जिसमें नव प्राथमिक विद्यालय तिलाबाद के बच्चे एवं शिक्षक, बीईईओ हरिप्रसाद ठाकुर,बीपीओ रमेश कुमार सिंह, प्लस टू उच्च विद्यालय बालक सुन्दरपहाड़ी के शिक्षक गौतम बैरागी समेत अन्य शिक्षक एवं शिक्षक संग के अध्यक्ष और अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया।
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