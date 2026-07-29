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Godda News: ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गुरूवार को प्रखंड के सभागार में 'सबकी योजना, सबका विकास अभियान-2026' के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रभावी बनाने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। विकास पदाधिकारी विजय कुमार मंडल ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना था।

Godda News: ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुभारंभ

Godda News: गुरूवार को प्रखंड के सभागार कक्ष में सबकी योजना, सबका विकास अभियान-2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रभावी, सहभागी एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सहजकर्ता दल का दो दिवसीय गैर-आवासीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ।प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार मंडल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना ग्रामीण विकास की आधारशिला है तथा ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी से ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण योजनाओं का निर्माण संभव है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का निर्माण, समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहजकर्ता दल की क्षमता का विकास करना था।प्रशिक्षण

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के दौरान प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी, ग्राम सभा की भूमिका, संसाधन मानचित्रण, सामाजिक समावेशन, स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों का समावेशन, परिवार सर्वेक्षण, विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण, विभिन्न विभागों के अभिसरण तथा ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया का विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।प्रशिक्षण में प्रदान संस्था के रिसोर्स पर्सन राजेश यादव एवं मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार ने तकनीकी सत्रों का संचालन करते हुए कहा कि ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी और समुदाय की सहभागिता से ही ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रभावी एवं जनहितकारी बनाया जा सकता है। उन्होंनेप्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए योजना निर्माण के दौरान आने वाली चुनौतियों एवं उनके व्यावहारिक समाधानों पर विस्तार से चर्चा की।इस प्रशिक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों, महिला रोजगार सेवकों, जेएसएलपीएस की दीदियों, सहजकर्ता दल के सदस्यों एवं अन्य पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का आह्वान किया गया।

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