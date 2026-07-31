Godda News: सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत सहजकर्ता दल के द्वितीय बैच का प्रशिक्षण संपन्न
Godda News: सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत सहजकर्ता दल का द्वितीय बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना, महिला एवं बाल सभा की भूमिका, विभिन्न विभागों और योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समापन परीक्षा और व्यक्तिगत कार्ययोजना तैयार करने के साथ हुआ।
Godda News: सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत सहजकर्ता दल के द्वितीय बैच का प्रशिक्षण संपन्न पथरगामा प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में सबकी योजना, सबका विकास अभियान 2026-27 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के द्वितीय बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।
प्रशिक्षण का पुनरावलोकन
प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रदान संस्था के परमानंद कुमार ने प्रथम दिवस के प्रशिक्षण का पुनरावलोकन कराया। इसके बाद प्रतिभागियों को महिला सभा एवं बाल सभा की भूमिका, उनकी प्राथमिकताओं के संकलन, ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों एवं योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन , राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा 16वें वित्त आयोग के साथ विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) की प्रक्रिया पर भी विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
समूह कार्य का प्रस्तुतीकरण
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने समूह कार्य के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की और ग्राम सभा की कार्यवाही की शैली में उसका प्रस्तुतीकरण किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन पर पश्चात परीक्षा, प्रशिक्षण मूल्यांकन तथा प्रतिभागियों की व्यक्तिगत कार्ययोजना तैयार कर दो दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया।
प्रतिभागियों की सूची
प्रशिक्षण में मुखिया प्रतिनिधियों में आशालता मुर्मू (पड़ुआ), राधारानी महतो (पिपरा), अनीता देवी (बिसाहा) एवं निरंजन कुमार (मालनिस्तारा) शामिल हुए। वहीं पंचायत सचिवों में श्रीमती मतिपूजा कुमारी, श्री राजीव रंजन हांसदा, शैलेंद्र ठाकुर एवं सुधा कुमारी, पंचायत सहायकों में कमलेश पंजियारा, राहुल कुमार सिंह, अनुज कुमार यादव एवं पिंकी कुमारी तथा वार्ड सदस्यों में लक्ष्मण यादव एवं रविंद्र मुर्मू ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति
इसके अलावा प्रदान संस्था की ओर से नारायण कुमार, सोनामनी देवी, नरेंद्र सोरेन, रंभा कुमारी एवं अनमोल देवी तथा जेएसएलपीएस की ओर से ज्योति देवी, खुशबू कुमारी, सुलोचना देवी, पूजा विश्वकर्मा, सहितो देवी सहित अन्य प्रतिभागी भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।
सामान्य प्रश्न
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