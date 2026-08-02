Godda News: बेथेल मिशन स्कूल में लैंगिक समानता व छात्र कल्याण पर प्रशिक्षण
Godda News: झारखंड कॉन्फेडरेशन सहोदया ने बेथेल मिशन स्कूल, गोड्डा में पांच घंटे के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लैंगिक समानता और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ता अभिजीत रॉय ने महिलाओं को समान अवसर देने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए।
Godda News: गोड्डा, एक प्रतिनिधि । झारखंड कॉन्फेडरेशन सहोदया के बैनर तले रविवार को बेथेल मिशन स्कूल, गोड्डा में तीसरे चरण के पांच घंटे के इन-हाउस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का विषय "विद्यालयों में लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशीलता तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को बढ़ावा देना" था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना, समूहगान, दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के सम्मान के साथ हुआ। मुख्य वक्ता एलिट पब्लिक स्कूल, पाकुड़ के प्रधानाचार्य अभिजीत रॉय ने कहा कि महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान सम्मान एवं अवसर मिलना चाहिए और शिक्षकों को समानता की भावना विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।
सहवक्ता सेतेंग भेंगरा ने विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास तथा उनके समग्र कल्याण पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉ. प्राणेश सोलोमन ने कहा कि लैंगिक समानता जैसे संवेदनशील विषय पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में उषा कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
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