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Godda News: ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: मेहरमा में सबकी योजना, सबका विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 के निर्माण के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। मास्टर प्रशिक्षक संदीप कुमार ने योजना की अवधारणा, ग्रामीण विकास और संसाधनों के उपयोग पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रक्रिया और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर अभ्यास कराया जाएगा।

Godda News: ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में सबकी योजना, सबका विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना 2026- 27 के निर्माण के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।

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प्रशिक्षण का उद्देश्य

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी निर्माण एवं क्रियान्वयन के उद्देश्य हेतु आयोजित इस शिविर में मास्टर प्रशिक्षक संदीप कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत को सहभागी योजना से विकास की दिशा में सशक्त बनाना एवं इसे तैयार करने हेतु क्षमता का विकास करना है।

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विकास योजनाओं की जानकारी

बैठक में इसकी अवधारणा, ग्राम सभा की भूमिका,सहभागी योजना निर्माण, पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास योजना के निर्माण की जानकारी दी गई। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समन्वय के व्यावहारिक पहलुओं से भी अवगत कराया गया।

प्रशिक्षण की प्रक्रिया

प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण, जल संरक्षण, स्वच्छता ,पेयजल प्रबंधन, तथा सतत ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन गुरुवार को प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की व्यवहारिक प्रक्रिया, समूह कार्य, कार्य योजना निर्माण तथा पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित अभ्यास कराया जाएगा। ताकि वह अपने-अपने पंचायत क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागी योजना तैयार कर सकें। प्रशिक्षण में अश्विनी कुमार मिश्र, उस्मान गनी, किशोर कुमार झा , रमेश प्रसाद सिन्हा, उपेंद्र दास सहित सभी ग्राम पंचायत के मुखिया, सचिव, वार्ड सदस्य, जल सहिया सहित अन्य उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए प्रशिक्षण कब प्रारंभ हुआ?
प्रशिक्षण बुधवार को प्रारंभ हुआ।
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