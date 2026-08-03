Godda News: वृद्ध आकाशीय बिजली के चपेट में आने से हुई मौत
Godda News: ठाकुरगंगटी प्रखंड के मानिकपुर पंचायत अंतर्गत सिंघायचक पोखरिया गांव में 65 वर्षीय पेरू महतो की आकाशीय बिजली के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। वह घास काटने गए थे जब बारिश के दौरान बिजली गिरी। परिजनों ने अस्पताल में उनकी मृत्यु की पुष्टि की। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है।
Godda News: ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र के मानिकपुर पंचायत अंतर्गत सिंघायचक पोखरिया गांव निवासी पेरू महतो उम्र 65 वर्ष ,पिता स्वर्गीय हरि महतो का आकाशीय बिजली के चपेट में आने से सोमवार की दोपहर मौत हो गई ।
घटना का विवरण
इस संबंध में मृतक की पत्नी पार्वती देवी एवं पुत्र कालीचरण महतो ने रोते बिलखते बताया कि प्रतिदिन की तरह सोमवार को भी मेरे पिता बहियार में घास काटने गए थे । जहां दिन के लगभग 11:00 बजे अचानक तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली के गिरने से मेरे पिता का आकाशिय बिजली के चपेट में आने से मेरे पिता मुर्श्रित होकर गिर पड़े और बेहोशी के हालात में चले गए ।
अस्पताल में स्थिति
जहां आनन फानन में प्रखंड मुख्यालय स्थित हरिदेवी रेफरल अस्पताल ठाकुरगंगटी ले गए जहां मौके पर उपस्थित डां संजय कुमार मिश्रा ने देखते ही मृत घोषित कर दिया । इधर इस घटना को सुनते ही पंचायत के मुखिया इग्नासियस मुर्मू अस्पताल पहुंचकर पूरे घटना का जानकारी लेते हुए मृतक के परिजनों को संत्तावन दिया ।
परिजनों की प्रतिक्रिया
वही प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष दीपक मुर्मू ने दूरभाष पर मृतक परिजनों से बात करते हुए सांत्वना दिया । वही शव को मेहरमा पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया गया । इधर इस घटना को लेकर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है । वही आकाशीय बिजली के चपेट में आने से मौत को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है ।
सामान्य प्रश्न
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