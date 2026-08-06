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Godda News: शिक्षकों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, लंबित समस्याओं के समाधान की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा के शिक्षकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने समय पर वेतन भुगतान और कई लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने वित्त विभाग के निर्देशों के बावजूद वेतन में हो रही देरी, नव नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और सहायक आचार्यों का बकाया वेतन उठाया। शिक्षकों ने त्वरित समाधान की अपील की।

Godda News: शिक्षकों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, लंबित समस्याओं के समाधान की मांग

Godda News: महागामा, एक संवाददाता। जिले के शिक्षकों ने बुधवार को महागामा प्रखंड कार्यालय परिसर में लगे जन संवाद में अपनी विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी, नव नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारण तथा सहायक आचार्यों के बकाया वेतन भुगतान समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। शिक्षकों ने कहा कि वित्त विभाग के पत्रांक-2366, दिनांक 30 जुलाई में स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद शिक्षकों का वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सभी शिक्षकों का वेतन निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।

ज्ञापन में नव नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की भी मांग की गई। साथ ही नव नियुक्त सहायक आचार्यों के लंबित बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान कराने की अपील की गई। शिक्षकों ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर सभी लंबित मामलों का जल्द समाधान कराया जाए, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।मौके पर अतिकुर रहमान, विनोद कुमार गुप्ता, मिथिलेश कुमार, रीतेश रंजन, मुरारी प्रसाद शर्मा, नियाज अहमद, शहजाद अनवर, पवन कुमार, सुनील पंडित, सनातन कुमार दास, राजेंद्र पंडित, निलेश कुमार, इम्तियाज समेत कई शिक्षक उपस्थित थे।

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