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Godda News: हनवारा थाना का एसडीपीओ ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: महागामा अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने हनवारा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा की और थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का निष्पादन तेजी से किया जाए। उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया और शिकायतों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता बताई।

Godda News: हनवारा थाना का एसडीपीओ ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

Godda News: महागामा एक प्रतिनिधि। महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने शुक्रवार को हनवारा थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेखों के संधारण, लंबित कांडों की स्थिति, मालखाना, हाजत तथा थाना के विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ ने थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने, फरार आरोपितों की गिरफ्तारी में तेजी लाने, नियमित वाहन जांच अभियान चलाने तथा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए सतत गश्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आम लोगों की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निष्पादन करने तथा थाना आने वाले फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने पर भी जोर दिया।

एसडीपीओ ने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण और पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही रात्रि कश्ती को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया निरीक्षण के मौके पर इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार महतो थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे

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