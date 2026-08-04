Godda News: सावन की पहली सोमवारी से सिंघेश्वर नाथ मंदिर में गूंज रही रामकथा-भागवत कथा
Godda News: पोड़ैयाहाट के सिंघेश्वर नाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी से भक्ति और आस्था का संगम हो रहा है। श्रीराम कथा और श्रीमद्भागवत कथा आयोजित की जा रही है, जिसमें सुप्रसिद्ध कथा वाचिका रोशनी शास्त्री कथा का वाचन कर रही हैं। यह धार्मिक आयोजन एक माह तक चलेगा।
Godda News: पोड़ैयाहाट, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी से प्रखंड के प्रसिद्ध सिंघेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।
धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन
दिन में श्रीराम कथा और रात्रि में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रस में सराबोर कर रहा है। कथा का वाचन वृंदावन धाम (उत्तर प्रदेश) से पधारीं सुप्रसिद्ध कथा वाचिका रोशनी शास्त्री अपने मुखारविंद से कर रही हैं। धार्मिक आयोजन एक माह तक चलेगा। पहले ही दिन मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन-पूजन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
कथा का महत्व
कथा वाचिका रोशनी शास्त्री ने भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, मर्यादा, सत्य और धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रामकथा केवल सुनने का विषय नहीं, जीवन में अपनाने का संदेश देती है। वहीं भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और भक्ति के महत्व का भी भावपूर्ण वर्णन किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में पूरे दिन भक्ति गीतों, शंखनाद और जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजन समिति के दिलीप यादव ने बताया कि दिन में रामकथा एवं रात्रि में भागवत कथा होगी। श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने की अपील की गई है। इस दौरान पूजा देवी रोशनी कुमारी रेखा देवी उर्मिला देवी गीता देवी सावित्री देवी प्रीति कुमारी रीना कुमारी प्रीतम कुमार रोहित कुमार संजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।
सामान्य प्रश्न
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