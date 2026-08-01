Godda News: बलबड्डा में एकल अभियान के पांच दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन

Godda News: मेहरमा के बलबड्डा मुख्य बाजार में समाजसेवी अरुण राम के आवास पर एकल अभियान का पांच दिवसीय आवासीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुआ। समापन समारोह में आचार्यों ने प्रभात फेरी निकालकर राष्ट्रभक्ति एवं सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार, ग्राम विकास जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। प्रखंड के बलबड्डा मुख्य बाजार स्थित समाजसेवी अरुण राम के आवास पर आयोजित एकल अभियान के पांच दिवसीय आवासीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का शुक्रवार को विधिवत समापन हो गया।

समापन समारोह का आयोजन समापन अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त किए आचार्यों एवं समिति सदस्यों ने प्रभात फेरी निकालकर राष्ट्रभक्ति, संस्कार एवं सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।प्रभात फेरी बलबड्डा गांव के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रतिभागियों ने भारत माता की जय,वंदे मातरम्,जय श्रीराम सहित एकल अभियान के गीतों एवं नारों के माध्यम से लोगों को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया।इसके बाद आयोजित समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में पांच दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के उद्देश्यों एवं गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के मुख्य विषय प्रशिक्षण वर्ग में मेहरमा एवं बसंतराय संच के आचार्यों को एकल अभियान के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास, स्वाभिमान शिक्षा, संस्कार शिक्षा, पंच परिवर्तन, हस्तशिल्प तथा शारीरिक प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विगेन्द्र कुमार,जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सूरज सिंह,जिला परिषद सदस्य कदमी देवी एवं समाजसेवी अरुण राम ने आचार्यों का उत्साहवर्धन करते हुए समाज निर्माण में एकल अभियान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम की उपस्थिति उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा,संस्कार और सामाजिक जागरूकता के प्रसार में एकल अभियान प्रभावी कार्य कर रहा है।कार्यक्रम में एसआरटी महाविद्यालय धमड़ी के प्राचार्य डॉ. शंभू कुमार सिंह,संच अध्यक्ष गणेश कुमार,अंचल अभियान प्रमुख हेमकांत सिंह,अंचल प्रशिक्षक अमित कुमार,संच प्रमुख अजब बिहारी,मुरलीधर, मिलन,अर्जुन सहित अधिकांश संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए एकल अभियान के आचार्य एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।