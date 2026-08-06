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Godda News: मूसलाधार बारिश से वार्ड 2 बना तालाब, घरों में घुसा पानी , पार्षद ने जेसीबी से कराई जल निकासी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: गोडडा नगर परिषद क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वार्ड संख्या 2 में जलजमाव की स्थिति गंभीर है, जिसका मुख्य कारण वहां की उपेक्षित प्रधानी जमीन है। वार्ड पार्षद ने समस्या का समाधान सरकार से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है।

Godda News: मूसलाधार बारिश से वार्ड 2 बना तालाब, घरों में घुसा पानी , पार्षद ने जेसीबी से कराई जल निकासी

Godda News: गोड्डा, संवाद सूत्र। मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार हुई बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि वार्ड संख्या 2 के कई मोहल्लों में हालात सबसे अधिक गंभीर रहे।

समस्या का कारण

स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड संख्या-2 में वर्षों से उपेक्षित पड़ी प्रधानी जमीन इस समस्या की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। इस जमीन पर न तो खेती की जाती है और न ही किसी प्रकार का विकास कार्य कराया गया है। बरसात के दिनों में यही जमीन बड़े जलाशय का रूप ले लेती है, जिससे पानी आसपास के मोहल्लों और घरों में फैल जाता है।

स्थानीय अधिकारियों की पहल

बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने लगातार वार्ड पार्षद बच्चू झा को फोन कर स्थिति से अवगत कराया। सूचना मिलते ही पार्षद मौके पर पहुंचे और जलजमाव का निरीक्षण किया। इसके बाद जेसीबी मशीन मंगाकर पानी निकासी के लिए अस्थायी रास्ता बनाया गया, जिससे धीरे धीरे जमा पानी बाहर निकलना शुरू हुआ और लोगों को कुछ राहत मिली।

स्थायी समाधान की आवश्यकता

हालांकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह केवल अस्थायी समाधान है और स्थायी व्यवस्था के अभाव में हर बारिश में यही स्थिति दोहराई जाती रहेगी। वार्ड पार्षद बच्चू झा ने बताया कि यदि प्रधानी जमीन पर स्थायी रूप से नाला का निर्माण कराया जाए तो वार्ड की जल निकासी व्यवस्था बेहतर हो सकती है और लोगों के घरों में पानी घुसने की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी कई बार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि राजाकचहरी पोखर से मछली गोदाम तक प्रस्तावित आरसीसी नाला का निर्माण वर्षों से लंबित है। यदि इस नाला का निर्माण समय पर हो जाता तो बारिश का पानी आसानी से निकल जाता और वार्ड 2 समेत आसपास के इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र आरसीसी नाला निर्माण कार्य शुरू कराने तथा प्रधानी जमीन पर समुचित जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोड्डा में जलजमाव का मुख्य कारण क्या है?
वार्ड संख्या-2 में वर्षों से उपेक्षित पड़ी प्रधानी जमीन जलजमाव का मुख्य कारण है।
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