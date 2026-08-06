Godda News: गोड्डा शहर की गली से मुख्य सड़क तक पानी-ही-पानी

Godda News: गोड्डा में बारिश के बाद जलनिकासी की व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है। करीब 90 प्रतिशत वार्डों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को घर से निकलने में कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर नहीं हैं।

Godda News: गोड्डा, प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय में हुई बारिश ने एक बार फिर नगर परिषद की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। शहर के करीब 90 प्रतिशत वार्डों में बारिश के बाद जलजमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वार्ड संख्या 2, 5, 7 मुख्य मार्ग सरकंडा के पास सहित कई अन्य वार्डों की गलियां, मोहल्ले, सड़कें और मुख्य मार्ग पानी में डूबे हुए हैं। जगह-जगह जल जमाव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। शहर के लोगों का कहना है कि हर वर्ष बरसात शुरू होते ही यही स्थिति बन जाती है। मोहल्लों की गलियां तालाब का रूप ले लेती हैं और मुख्य सड़कों पर भी पानी जमा रहने से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई जगहों पर घरों के आंगन तक पानी पहुंच गया है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यापारियों को भी रोजाना जलजमाव के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है。

स्थानीय लोगों की समस्याएं स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर में जलनिकासी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। नालों की समय पर सफाई नहीं होती, कई नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं और जहां नाले बने भी हैं, वहां उनकी क्षमता कम पड़ रही है। परिणामस्वरूप थोड़ी देर की बारिश भी पूरे शहर की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देती है।

स्थायी समाधान की मांग नगरवासियों का कहना है कि वर्षों से नगर परिषद, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की जा रही है। कई बार ज्ञापन दिए गए, शिकायतें की गईं और जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। लोगों का आरोप है कि सरकार, नगर परिषद और जिला प्रशासन अब आम जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि हर साल बरसात के मौसम में शहरवासियों को वही जटील परेशानी झेलनी पड़ रही है。

स्वास्थ्य पर प्रभाव जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है और डेंगू, मलेरिया तथा अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। कई स्थानों पर गंदा पानी जमा रहने से दुर्गंध फैल रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। गोडडा के अशोक दूबे,प्रवीण चौधरी,बरूण चौधरी,मुकेश झा,समेत नगरवासियों ने मांग की है कि शहर के सभी जलजमाव वाले क्षेत्रों का सर्वे कराकर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाए, नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित हो, अतिक्रमण हटाया जाए तथा जहां जरूरत हो वहां नए नालों का निर्माण कराया जाए। लोगों का कहना है कि यदि अब भी स्थायी समाधान नहीं किया गया तो हर बरसात अभी बांकी है गोड्डा शहर इसी तरह जलजमाव और अव्यवस्था की मार झेलता रहेगा।