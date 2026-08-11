Godda News: पुल के पास संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव पुलिस कर रही है पडताल
Godda News: महागामा के घाट गमहरिया पंचायत में सोमवार को एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक सूरज राय, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, रविवार को घर से निकला था और रातभर उसका पता नहीं चला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Godda News: महागामा थाना क्षेत्र के घाट गमहरिया पंचायत अंतर्गत गौरीकित्ता गांव के समीप पुल के पास सोमवार को एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना महागामा थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक उपेंद्र महतो अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए।मृतक युवक की पहचान सूरज राय, उम्र तकरीबन 16 वर्ष, पिता स्वर्गीय राधे राय,ग्राम तरडिहा,थाना पत्थरगामा के निवासी के रूप में की गई है।घटना
की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई।सूचना पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंच कर सूरज राय के शव को देखकर फुट फुट कर रोने लगे।परिजनों ने बताया कि घर का सबसे छोटा लड़का था।साथ ही बताया कि बीते रविवार की शाम में बिना कुछ बताए घर से निकला हुआ था।बताया कि रात्रि भर इसे ढूंढने का इधर उधर काफी प्रयास किया गया।परंतु इसका कहीं पर भी पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है।पुलिस निरीक्षक उपेंद्र महतो ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। वहीं पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया गया।
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