Godda News: घेराबंदी के अभाव में खुला पड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेशम्बा, सुरक्षा और स्वच्छता पर उठे सवाल
Godda News: बसंतराय प्रखंड के रेशम्बा गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सुरक्षा की समस्या बढ़ रही है। विद्यालय परिसर की घेराबंदी न होने के कारण मवेशी विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसके कारण अभिभावक चिंता में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से चारदीवारी निर्माण की मांग की है।
Godda News: बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के रेशम्बा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विद्यालय परिसर की घेराबंदी नहीं होने के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्कूल परिसर पूरी तरह खुला रहने के कारण मवेशी भी बेखौफ होकर विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे एक ओर जहां विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों में चिंता बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके बावजूद स्कूल परिसर की सुरक्षा के लिए अब तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। इससे विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। मवेशियों के प्रवेश से गंदगी की समस्या विद्यालय परिसर खुला रहने का सबसे अधिक असर साफ-सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। आसपास के मवेशी आसानी से स्कूल परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। मवेशियों के घूमने से परिसर में गंदगी फैल जाती है और बच्चों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बेहद जरूरी है, लेकिन घेराबंदी के अभाव में विद्यालय प्रबंधन को इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है।
बरसात में बढ़ जाती है परेशानी
बरसात के मौसम में विद्यालय परिसर की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बारिश के दौरान परिसर में कीचड़ और गंदगी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में मवेशियों के प्रवेश से परेशानी और बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है की यदि विद्यालय परिसर की चारदीवारी कर दी जाए तो मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगेगी और स्कूल परिसर को साफ-सुथरा रखने में भी सुविधा होगी। उनका कहना है की स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है की विद्यालय में बच्चों की संख्या अच्छी-खासी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के कारण विद्यालय को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन से विद्यालय परिसर की जल्द घेराबंदी कराने की मांग की है। उनका कहना है की चारदीवारी का निर्माण होने से विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सकेगा। ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में पहल करने की अपील की है। उनका कहना है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के हित को देखते हुए इस समस्या का जल्द समाधान किया जाना जरूरी है। ग्रामीणों को उम्मीद है की प्रशासन और शिक्षा विभाग मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय परिसर की घेराबंदी के लिए आवश्यक पहल करेंगे।
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