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Godda News: मेहरमा मंडल टोला में सड़क पर जलजमाव, ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: मेहरमा के ग्रामीण वर्षों से जर्जर सड़क और जलजमाव की समस्या से परेशान हैं। हल्की बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

Godda News: मेहरमा मंडल टोला में सड़क पर जलजमाव, ग्रामीण परेशान

Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेहरमा मंडल टोला के ग्रामीण वर्षों से जर्जर, कीचड़युक्त सड़क और जलजमाव की समस्या से परेशान हैं। हल्की बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जाता है ,जिससे लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस रास्ते से होकर गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। क्योंकि सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है और फिसलन की वजह से लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं।

सड़क की हालत

मंडल टोला को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली यह एकमात्र सड़क, लंबे समय से बदहाल है। बारिश के दौरान सड़क पर घुटनों तक पानी और कीचड़ जमा हो जाने से राहगीरों, स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी-सी बारिश के बाद भी पानी कई दिनों तक सड़क पर जमा रहता है।ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। नतीजतन वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है।

सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रभाव

खराब सड़क और जलजमाव के कारण गांव में सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहर से आने वाले नाते रिश्तेदार कीचड़युक्त रास्ते के कारण गांव आने से कतराते हैं। वहीं बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने और छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में भी ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है।ग्रामीणों ने सक्षम जन्म प्रतिनिधियों से अविलंब सड़क का निर्माण कराने, जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा इस समस्या का स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि प्रखंड मुख्यालय के इतने निकट स्थित गांव की बदहाल स्थिति विकास कार्यों पर सवाल खड़े करती है।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

ग्रामीण पंकज कुमार तांती नें कहा यह सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसी मार्ग से लोगों का आवागमन होता है। कीचड़ और जलजमाव के कारण हर दिन परेशानी उठानी पड़ती है। सिंटू तांती ,शंकर दास ,उमेश पासवान आदि ग्रामीणों नें कहा पिछले पांच वर्षों से सड़क की स्थिति नहीं बदली है। न विभागीय अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि। बारिश के दिनों में पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने समस्या के लिए किससे संपर्क किया?
ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या के बारे में अवगत कराया है।
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