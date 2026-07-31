Godda News: द्वारिकाकित्ता में बांस के खंभे के सहारे हैं बिजली के तार
Godda News: मेहरमा के द्वारिकाकित्ता गांव में बिजली के खंभों की कमी के कारण लोग बांस के खंभों से बिजली के तारों को जोड़कर उपयोग कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदारों ने विद्युतीकरण कार्य में लापरवाही बरती है। बरसात में खतरा और बढ़ गया है और समस्या का समाधान नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
Godda News: मेहरमा, एक संवाददाता। प्रखंड अंतर्गत द्वारिकाकित्ता गांव में पोल के अभाव में बांस के खंभे से होकर बिजली के तार लोगों के घरों तक पहुंचे हैं। जिससे हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण शंकर दास, रघु उरांव, विकास कुजुर, शंकर उरांव ने बताया कि गांव में आंशिक रूप से विद्युतीकरण का कार्य किया गया है, सभी जगह बिजली के खंभे नहीं गाड़े गए हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बांस के सहारे ही तार ले जाकर बिजली जलाई जा रही है। जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ज्ञात हो कि सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है।
परंतु इस कार्य में लगे ठेकेदारों द्वारा मनमानी करते हुए कुछ जगहों को छोड़ दिया गया है। जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। विभाग को इसका संज्ञान लेते हुए इसके निष्पादन हेतु पहल करने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने कहा है कि बरसात के कारण खतरे की संभावना और ज्यादा बलवती हो गई है। ऐसे में अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे।
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