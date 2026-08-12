Godda News: सिरसी व खोरद गांव की मुख्य सड़क पर जमा गंदा पानी, नाला निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान
Godda News: महगामा प्रखंड क्षेत्र के सिरसी और खोरद गांव में जल निकासी की समस्या के कारण भारी पानी जमा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। सड़क पर जमा गंदे पानी से दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ग्रामीण उपायों की मांग कर रहे हैं।
Godda News: महगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिरसी एवं खोरद गांव में मुख्य सड़क मार्ग पर गंदा पानी जमा रहने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर जगह-जगह पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है।
जल निकासी की समस्या
ग्रामीणों के अनुसार, गांव में नाला निर्माण नहीं होने के कारण घरों एवं आसपास का पानी सड़क पर ही बहता है। बारिश होने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण कीचड़ फैल जाता है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों, स्कूली बच्चों एवं दोपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कत होती है। वहीं लंबे समय तक पानी जमा रहने से दुर्गंध भी फैलती है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका बनी रहती है।
स्थायी समाधान की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार स्थानीय मुखिया का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया गया है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के किनारे नाला निर्माण हो जाने से पानी की निकासी आसानी से हो सकती है और सड़क पर जलजमाव की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से सिरसी और खोरद गांव में शीघ्र नाला निर्माण कराने तथा सड़क पर जमा पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।
FAQs
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।