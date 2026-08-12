Godda News: मालमंडरो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने श्रीकांत मंडल
Godda News: मंगलवार को राजकीय कृत मध्य विद्यालय मालमंडरो में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उमेश प्रसाद मंडल ने की। समिति में 9 महिला और 10 पुरुष सदस्यों का चुनाव हुआ। श्रीकांत मंडल को अध्यक्ष और अफरोजी खातून को उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में सैकड़ों अभिभावक और विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे।
Godda News: मंगलवार को राजकीय कृत मध्य विद्यालय मालमंडरो में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई ।इस बैठक की अध्यक्षता गांव के उमेश प्रसाद मंडल ने किया ।जहां विद्यालय प्रबंधन समिति पुनर्गठन के नियुक्त पर्यवेक्षक मोहम्मद फरीद अहमद के समक्ष विद्यालय में पठन-पाठन करने वाले बच्चे के अभिभावकों व प्रस्तावक के द्वारा बारी-बारी से सदस्यों का नाम प्रस्ताव में रखा गया । जिसमें 9 महिला सदस्य को चुना गया एवं 10 पुरुष सदस्य का चुनाव किया गया । इसके बाद सभी सदस्यों के द्वारा वोटिंग कर श्रीकांत मंडल को अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उपाध्यक्ष के रूप में अफरोजी खातून का चयन किया गया ।
इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक कालीपद मुर्मू , शिक्षिका फिरदोस्ती खातून,श्याम कांत चौडे,प्रफुल्ल कुमार सिंह ,सदस्य सोनेलाल साह के साथ सैकड़ो की संख्या में अभिभावक गण उपस्थित थे ।
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