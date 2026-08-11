Godda News: महेरमा प्रखंड के एमपीसीएस(पैक्स,लैम्पस) संघ के अध्यक्ष बने सोनू कुमार झा
Godda News: सोमवार को स्थानीय डाक बंगला में एमपीसीएस कमेटी पुनर्गठन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मड़पा अध्यक्ष अजित सिंह ने की। इस दौरान सदस्यों का चयन एवं पुनर्गठन किया गया। जिला अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण ठाकुर ने संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया।
Godda News: सोमवार को स्थानीय डाक बंगला में एमपीसीएस कमेटी पुनर्गठन को लेकर प्रखंड के विभिन्न पैक्स के अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मड़पा अध्यक्ष अजित सिंह ने की। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में जिला अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ठाकुर, उपाध्यक्ष सदाशिव मिश्र मुख्य रूप से उपस्थित थे।
बैठक की प्रक्रिया
जिला सचिव उपेंद्र सिंह, गुलाम सरवर आजाद, जिला सहायक सचिव अशोक कुमार झा, जिला कोषाध्यक्ष सदानंद शर्मा की निगरानी में कमेटी का पुनर्गठन एवं चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष पद पर गझंडा एमपीसीएस अध्यक्ष सोनू कुमार झा का चयन किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रऊफ अंसारी (सिघाड़ी एमपीसीएस) एवं अरुण कुमार भगत (सौरीचकला एमपीसीएस) को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रखंड सचिव के रूप में महेन्द्र पंडित (सुखाड़ी एमपीसीएस) सह सचिव साहिद गणी (लकड़मारा एमपीसीएस) का चयन किया गया। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सुरेन्द्र प्रसाद (शंकरपुर एमपीसीएस) को दी गयी। बैठक में 10 सदस्यीय कार्यकारणी का भी चयन किया गया।
संगठन को मजबूत करना
इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण ठाकुर ने संगठन को सशक्त एवं मजबूत बनाने तथा आपसी समन्वय स्थापित करने पर बल देते हुए सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में संतोष कुमार, रोहिताश्व भगत, महेंद्र मरांडी, मुकेश कुमार सिंह, खुशी लाल सहित सभी अध्यक्ष एवं प्रबंधक मौजूद थे।
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