Godda News: 20 साल का इंतजार खत्म, गोड्डा में पशुओं के इलाज की राह हुई आसान

Godda News: गोड्डा जिले में पशुपालन विभाग को 11 नए पशु चिकित्सक मिले हैं। इससे पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा क्योंकि पहले केवल 3-4 डॉक्टर पूरे जिले के लिए उपलब्ध थे। नए चिकित्सकों के आने से अब समय पर इलाज और टीकाकरण से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलेगी।

Godda News: जिलेभर के किसी भी गांव में पशु बीमार पड़ जाए और इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो पशुपालक को परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। गोड्डा जिले में वर्षों से पशु चिकित्सा व्यवस्था इसी समस्या से जूझ रही थी। कहीं चिकित्सक नहीं थे तो कहीं एक डॉक्टर के जिम्मे कई प्रखंडों का प्रभार था। अब करीब दो दशक बाद इस स्थिति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिले के पशुपालन विभाग को 11 नए पशु चिकित्सक मिले हैं। नए चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद लंबे समय से खाली पड़े पदों पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसमें देवदांड़, सुंदरपहाड़ी, दांड़ै, चंदना, ललमटिया, बोआरीजोर और मेहरमा समेत कई क्षेत्रों में अब पशु चिकित्सा सेवा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कभी तीन से चार डॉक्टरों से चलता था पूरा जिला जिले में पशु चिकित्सकों के कुल 26 पद स्वीकृत हैं। लेकिन लंबे समय तक इनमें से आधे से भी कम पदों पर चिकित्सक कार्यरत रहे। कई मौकों पर पूरे जिले में सिर्फ तीन से चार डॉक्टर ही उपलब्ध रहे। इसके बावजूद करीब दो दर्जन पशु चिकित्सा केंद्रों का संचालन किया जाता रहा। ऐसे में एक चिकित्सक को एक से अधिक केंद्रों का प्रभार देना विभाग की मजबूरी बन गई थी। कागज पर केंद्रों में डॉक्टर की तैनाती जरूर रहती थी, लेकिन एक साथ कई जगह जिम्मेदारी होने के कारण चिकित्सक हर केंद्र तक नियमित रूप से नहीं पहुंच पाते थे।

डॉक्टर की जगह कंपाउंडर के भरोसे चलते थे केंद्र चिकित्सकों की कमी का सबसे अधिक असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। कई पशु चिकित्सा केंद्र ऐसे थे, जहां लंबे समय तक डॉक्टर नहीं पहुंचते थे। कुछ केंद्र कंपाउंडर के भरोसे चल रहे थे तो कई जगह प्रभार के आधार पर व्यवस्था संचालित हो रही थी।

अब गांव गांव पहुंचेगी पशु चिकित्सा टीम 11 नए चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने की तैयारी है। पशुओं के नियमित टीकाकरण के साथ स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए प्रखंड एवं संकुल स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसका फायदा उन पशुपालकों को विशेष रूप से मिलेगा, जिनकी आजीविका दूध, बकरी पालन, मुर्गी पालन या अन्य पशुपालन गतिविधियों पर निर्भर है। समय पर इलाज और टीकाकरण से पशुओं को बीमारी से बचाने के साथ पशुपालकों के आर्थिक नुकसान को भी कम किया जा सकेगा।

बदलेगी पशु अस्पतालों की तस्वीर राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा केंद्रों की पुरानी व्यवस्था में भी बदलाव किया है। केंद्रों को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। प्रखंड स्तर के पशु चिकित्सा केंद्रों को मॉडल पशु चिकित्सालय और उत्क्रमित पशु चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

नई व्यवस्था में प्रखंड स्तर के केंद्रों पर दो चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। वहीं प्राथमिक स्तर के केंद्रों पर एक चिकित्सक की व्यवस्था रहेगी। इससे इलाज के साथ टीकाकरण, पशुपालक जागरूकता और विभागीय योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी पशुपालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। पशुओं की बीमारी या समय पर इलाज नहीं मिलने से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में चिकित्सकों की उपलब्धता को पशुपालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि नए पशु चिकित्सकों के योगदान से जिले की पशु चिकित्सा व्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। चिकित्सकों की कमी के कारण पहले कई योजनाओं के संचालन में परेशानी होती थी। अब टीकाकरण, पशु उपचार और स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से संचालित किए जा सकेंगे। पशुपालकों को भी अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र से सेवाएं लेने के लिए जागरूक किया जाएगा।