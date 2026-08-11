Godda News: चार पहिया वाहन की मालकिन को राशन उठाव मामले में नोटिस

Godda News: प्रखंड आपूर्ति कार्यालय ने कमलचक गांव की शारदा देवी को राशन उठाव के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शारदा देवी का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता पूरी नहीं करता। उनके परिवार के पास चार पहिया वाहन होने के कारण उसे अपात्र माना गया है। समय सीमा में जवाब नहीं देने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

Godda News: अपात्र होने के बावजूद राशन उठाव करने के मामले में प्रखंड आपूर्ति कार्यालय की ओर से कमलचक गांव निवासी शारदा देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार साह ने जारी नोटिस में संबंधित लाभुक से 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

नोटिस का आधार क्योंकि शारदा देवी पति गया प्रसाद के नाम से जारी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के लिए निर्धारित अहर्ता पूरी नहीं करता है। एमओ श्री साह ने बताया कि आहार पोर्टल पर प्रदर्शित सूची के आधार पर उनके परिवार के पास चार पहिया वाहन होने की जानकारी सामने आई है। इसके आधार पर परिवार की आर्थिक स्थिति योजना की पात्रता के अनुरूप नहीं मानी गई है।

विभाग की कार्रवाई नोटिस में कहा गया है कि इसके बावजूद राशन कार्ड संख्या 202000987384 के माध्यम से राशन का उठाव किया गया। विभाग ने इसे झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 की कंडिका 04 के उपकंडिका (3) के (ई) का उल्लंघन बताया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री दीपक ने संबंधित लाभुक को निर्धारित अवधि के भीतर कारण बताओ पत्र का जवाब देने को कहा है।

भविष्य की प्रक्रिया नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि समय सीमा के अंदर जवाब नहीं देने की स्थिति में संबंधित प्रावधान के तहत प्राप्त राशन की वसूली के लिए मामला उच्चाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। वसूली 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किए जाने की बात भी नोटिस में कही गई है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राशन के अहर्ता नहीं हैं तथा चार पहिया वाहन के मालिक हैं, वो अपात्र माने जाएंगे। ऐसे में वो अपना नाम कटवा लें। बताया कि यह कार्रवाई विभाग के दिशा-निर्देश के आधार पर की जा रही है।