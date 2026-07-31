Godda News: रेनबो की स्वरांजलि आज
Godda News: रेनबो म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शुक्रवार को गांधी मैदान में 'स्वरांजलि' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 1999 से हर साल स्थानीय कलाकारों को उनकी पुण्यतिथि, शहीद दिवस और जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जा रहा है। इस बार कार्यक्रम में महादेव रफी, उद्यम सिंह, प्रेमचंद और किशोर कुमार को सम्मानित किया जाएगा।
Godda News: एक प्रतिनिधि। रेनबो म्यूजिकल ग्रुप गोड्डा द्वारा शुक्रवार को संध्या 7 बजे से स्थानीय गांधी मैदान के कला संस्कृति मंच पर वर्षों पूर्व स्थापित परंपरानुसार स्वर श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्वरांजलि का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए रेनबो के संस्थापक अध्यक्ष सुरजीत झा ने बताया कि वर्ष 1999 से प्रारंभ और कोरोना काल को छोड़ अब तक निर्बाध रूप से आयोजित उक्त कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय कलाकार पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर सम्राट मो. रफी, शहादत दिवस पर शहीद सम्राट उद्यम सिंह एवं जयंती पर कथा सम्राट प्रेमचंद के अलावा प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार जिनकी जयंती चार अगस्त को है, सहित कारगिल विजय सप्ताह के तहत कारगिल युद्ध के तमाम जांबाज शहीदों को स्वर श्रद्धांजलि अर्पित किया करते हैं।
श्री झा ने बताया कि 31 जुलाई रेनबो म्यूजिकल ग्रुप का स्थापना दिवस भी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।