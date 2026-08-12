Godda News: रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में गोड्डा में भाजपा का चक्का जाम
Godda News: रांची में जेपीएससी-जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने झारखंड में चक्का जाम किया। गोड्डा में कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर सड़क जामकर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
Godda News: रांची में जेपीएससी- जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा की ओर से मंगलवार को पूरे झारखंड में चक्का जाम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर आयोजित इस आंदोलन का असर गोड्डा में भी देखने को मिला। शहर के प्रमुख कारगिल चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई वाहन जाम में फंस गए। गोड्डा जिला भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता कारगिल चौक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई。
छात्रों की समस्याएँ
भाजपा नेताओं ने कहा कि जेपीएससी- जेएसएससी से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र रांची में आंदोलन कर रहे थे और विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने का आरोप है। इसी कार्रवाई के विरोध में भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने पूरे झारखंड में चक्का जाम का आह्वान किया।
यातायात व्यवस्था प्रभावित
कारगिल चौक पर सड़क जाम होने के कारण वाहनों का आवागमन बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आवश्यक काम से निकले लोगों को भी कुछ समय तक जाम में इंतजार करना पड़ा।
भाजपा का आंदोलन
भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों और आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में पार्टी ने यह आंदोलन किया है। उनका कहना था कि छात्रों की समस्याओं को सुनकर समाधान की दिशा में पहल होनी चाहिए।
कार्यकर्ता की भागीदारी
चक्का जाम के दौरान कारगिल चौक पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन के चलते शहर की यातायात व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित रही। कार्यक्रम में कृष्ण कनहैया,सुभाष यादव, समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे ।
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