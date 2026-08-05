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Godda News: पैरडी अंडरपास के समीप ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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Godda News: पैरडी अंडरपास में जलजमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। समाजसेवी आर्यन चंद्रवंशी ने बताया कि बरसात में जलजमाव के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्थायी समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और बताया कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे रेल रोको आंदोलन करेंगे।

पैरडी अंडरपास के समीप ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन
पैरडी अंडरपास के समीप ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन

Godda News: पैरडी अंडरपास में जलजमाव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने इसके स्थायी समाधान की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन का उद्देश्‍य

इस दौरान समाजसेवी आर्यन चंद्रवंशी ने बताया कि पैरडी अंडरपास में जलजमाव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने से ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे प्रशासन को इस समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए। साथ ही, भविष्य में जलजमाव की समस्या पूरी तरह समाप्त हो, इसके लिए स्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल करनी होगी।

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मांगें और ज्ञापन

इसको लेकर तीन सौत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना किया गया। जिसमें ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में पैरडी/पैरदिह के समीप ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र कराया जाए। पैरीडीह अंडरपास में तत्काल प्रकाश व्यवस्था की जाए। अंडरपास में शीघ्र फाटक की व्यवस्था कराई जाए। इन सभी मांगों को लेकर ग्रामीणों की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पैरडी अंडरपास की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा ग्रामीणों की मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई।

समाजसेवियों की चेतावनी

वही समाजसेवी तिपलाल साह ने बताया कि उपरोक्त सभी मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा ग्रामीण रेल रोको आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिसमें समाजसेवी अनुज झा ने बताया कि यह समस्या पिछले तीन वर्षों से लगातार बनी हुई है। कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। अब विवश होकर हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ा है। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से जलजमाव की समस्या का तत्काल समाधान करने तथा भविष्य में ऐसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए स्थायी व्यवस्था की मांग की। मौके पर बिहारी यादव,कृष्ण मोहन ओझा, तरुण राय, संदीप झा, श्रवण भगत, रोशन कुमार राय सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने धरने के दौरान क्या मांगें रखीं?
ग्रामीणों ने पैरडी/पैरदिह के समीप ओवरब्रिज का निर्माण, पैरीडीह अंडरपास में प्रकाश व्यवस्था और अंडरपास में फाटक की व्यवस्था कराने की मांग की।
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