Godda News: मूलभूत सुविधाओं और पारदर्शी विकास की मांग को लेकर धरने पर बैठे नगर उपाध्यक्ष व पार्षद

Godda News: गोड्डा नगर परिषद के उपाध्यक्ष, पार्षद और उनके प्रतिनिधियों ने मूलभूत सुविधाओं की खराब स्थिति और लंबित विकास कार्यों के विरोध में धरना दिया। पार्षदों ने जनता की प्राथमिक जरूरतों को अनदेखा करने और नई योजनाओं को प्राथमिकता देने का विरोध किया। उन्होंने सड़क, नाला और जल निकासी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की।

Godda News: गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति, लंबित विकास कार्यों में हो रही देरी और विभिन्न विकास योजनाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर मंगलवार को नगर परिषद के उपाध्यक्ष, पार्षद एवं उनके प्रतिनिधि धरने पर बैठ गए। अशोक स्तंभ परिसर में नगर परिषद कार्यालय के समीप आयोजित धरना में पार्षदों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की प्राथमिक जरूरतों को पूरा किए बिना नई नई योजनाओं को प्राथमिकता देना उचित नहीं है। धरना में नगर उपाध्यक्ष पूजा तिवारी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना तिवारी, वार्ड 2 के पार्षद बच्चू झा, वार्ड 8 की पार्षद पिंकी देवी, वार्ड 3 के पार्षद गुना झा, वार्ड 5 के पार्षद तालिब हुसैन, वार्ड 6 के पार्षद ऋषभ जायसवाल, वार्ड 9 की पार्षद लक्ष्मी देवी, वार्ड 12 की पार्षद खुशबू कुमारी, वार्ड 21 के पार्षद वेदप्रताप ठाकुर सहित अन्य पार्षद एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। वार्ड प्रतिनिधि सादिक हुसैन, धर्मेंद्र हाजरा, मणि कुमार, शहादत आलम, गप्पू सिन्हा, शंकर झा और ध्यान झा समेत अन्य लोग भी धरना में शामिल हुए।

सड़क, नाला और जल निकासी को प्राथमिकता देने की मांग: पार्षद सौरभ परासर ने कहा कि नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में सड़क, नाला, जल निकासी, जलजमाव और साफ-सफाई जैसी समस्याएं आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान नगर परिषद की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी वार्डों में लंबित एवं अधूरे विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण कराकर वास्तविक स्थिति की जांच और कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने की मांग की। विशेष रूप से राज कचहरी तालाब से मछली गोदाम तक प्रस्तावित नाला निर्माण कराने की मांग उठाई गई।

पुराने कार्यों की जांच की मांग: धरना दे रहे पार्षदों नें कहा कि पूर्व में स्वीकृत एवं भुगतान किए गए विकास कार्यों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कागजी रिकॉर्ड और धरातल पर हुए कार्य का मिलान कराया जाए। अंतर मिलने पर तकनीकी जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। धरना में 445 एलईडी स्ट्रीट लाइट का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्षदों ने कहा कि 18 पार्षदों की आपत्ति के बावजूद लाइटों को गोदाम में रखने का आदेश किसके स्तर से दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। संबंधित जेम निविदा में संभावित अनियमितता की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई। पार्षदों ने खरीद दर की जांच कराने तथा अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

नई योजनाओं की प्राथमिकता पर सवाल: पार्षदों ने कहा कि सड़क, नाला और जल निकासी के लिए फंड की कमी बताई जाती है, जबकि एलएडी लाइट, सीसीटीवी और हाई मास्ट जैसी नई योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रत्येक योजना की लागत, बजट स्रोत और आवश्यकता को बोर्ड के समक्ष स्पष्ट करने की मांग की गई। सभी निविदाओं और विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय जांच, दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई तथा मांगों पर समयबद्ध लिखित कार्रवाई रिपोर्ट देने की मांग की है।