Godda News: पहली सोमवारी को लेकर रत्नेश्वर नाथ धाम में तैयारी तेज, एसडीपीओ ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

Godda News: सरकारी प्रशासन और मंदिर कमिटी ने सावन की पहली सोमवारी के लिए बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। गोड्डा एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने सुरक्षा और पार्किंग का निरीक्षण किया। विशेष तैयारियों में श्रद्धालुओं के लिए महिला और पुरुष जवानों की तैनाती भी शामिल है।

Godda News: निज प्रतिनिधि, गोड्डा। सावन की पहली सोमवारी को लेकर शिवपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर कमिटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

तैयारियों की जांच रविवार को गोड्डा एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा, पार्किंग, श्रद्धालुओं की कतार और सुगम पूजा अर्चना को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सर्किल इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक, नगर थाना प्रभारी दिनेश महली, नगर अध्यक्ष पुत्र मुकेश रमानी, मंदिर के पंडा पुजारी राजेश ठाकुर सहित मंदिर कमिटी के सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास, कतारबद्ध होकर पूजा कराने, वाहनों की पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की जानकारी ली। पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है।

स्वच्छता और सुविधाएं वहीं, नगर अध्यक्ष पुत्र मुकेश रमानी की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता को लेकर भी कई कार्य कराए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। इसके अलावा निकास द्वार पर पेवर्स ब्लॉक बिछाने का कार्य भी कराया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी नहीं हो। कांवरियों की सुविधा को देखते हुए रामनगर से रत्नेश्वर नाथ धाम तक कांवरिया रूट की विशेष साफ-सफाई कराई जा रही है। इसके लिए सफाई कर्मियों की तीन यूनिट बनाई गई हैं, जो अलग-अलग हिस्सों में सफाई कार्य कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने भीड़ नियंत्रण, कतार व्यवस्था और पार्किंग को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन और मंदिर कमिटी की ओर से मंदिर परिसर से लेकर कांवरिया रूट तक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सुरक्षा के इंतजाम एसडीपीओ नें बताया कि श्रद्धालुओ की सुविधा के लिए महिला, पुरुष जवानों की तैनाती मंदिर परिसर और मेला परिसर में होगी, इसके अलावा सदी वर्दी में भी पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। झारखंड बॉर्डर में रात 12 बजे से ही कांवरिया प्रवेश करने लगते है। सुरक्षा के मद्देनजर रात्री गश्ती बढ़ा दी जाएगी।