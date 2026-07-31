Godda News: कभी शहर की थी पहचान, आज प्रदूषण का बन चुकी है शिकार, जाने गोड्डा के कझिया नदी के बारे में

Godda News: गोड्डा की कझिया नदी अब प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। शहर का कचरा इस नदी में फेंका जा रहा है, जिससे इसका अस्तित्व संकट में है। नदी में मरे हुए पशु, प्लास्टिक, और जहरीले रसायन देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से सफाई और कचरा प्रबंधन की मांग कर रहे हैं।

Godda News: गोड्डा, एक प्रतिनिधि। कभी शहर की पहचान और लोगों की जीवनरेखा रही कझिया नदी आज उपेक्षा और प्रदूषण का शिकार बन चुकी है। शहर से निकलने वाले कचरे का अंतिम ठिकाना अब यह नदी बन गई है। वर्ष में केवल एक बार छठ महापर्व से पहले घाटों की साफ सफाई होती है, लेकिन इसके बाद पूरे साल नदी में लगातार कचरा फेंका जाता है। इससे नदी का अस्तित्व संकट में पड़ गया है और इसका पानी भी तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है।

स्थानीय स्थिति शहर के विभिन्न मोहल्लों से निकलने वाला घरेलू कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथिन, सड़े गले खाद्य पदार्थ, पूजा-पाठ के बाद बचा हुआ अवशेष, मरे हुए पशु तथा अन्य अपशिष्ट खुलेआम नदी में फेंके जा रहे हैं। कई स्थानों पर मेडिकल कचरा, दवाइयों की शीशियां, सिरिंज, एक्सपायरी दवाएं और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी नदी में पड़े देखे जा सकते हैं। इन अपशिष्टों के कारण नदी का पानी जहरीला होने लगा है और दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों का रहना भी मुश्किल हो रहा है।

स्थानीय जन जागरूकता कझिया नदी शहर के सटकर गुजरती है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति देखकर लोग दुखी हैं। पुलों से गुजरने वाले राहगीरों को नदी के स्थान पर कचरे का अंबार दिखाई देता है। कई जगहों पर पानी का बहाव भी रुक गया है, जिससे गंदगी जमा होकर मच्छरों और अन्य कीटों के पनपने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। नदी की दुर्दशा का एक बड़ा कारण वर्षों से जारी अवैध बालू खनन भी रहा है। लगातार खनन के कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है और कई स्थानों से बालू पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब नदी की खाली सतह पर लोग बेधड़क कचरा फेंक रहे हैं।

प्रशासन की भूमिका प्रशासन की ओर से समय-समय पर सफाई अभियान चलाने की बात कही जाती है, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। पर्यावरण से जुड़े का कहना है कि यदि नदी में कचरा और रासायनिक अपशिष्ट डालने पर सख्ती नहीं की गई तो इसका असर भूजल और आसपास के पर्यावरण पर भी पड़ेगा। स्थानीय अचल ठाकुर, मोहन अग्रवाल, शिवेंद्र राऊत आदि लोगों नें नगर परिषद और जिला प्रशासन से नदी की नियमित सफाई, कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था, नदी किनारे निगरानी तथा कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की मांग की है।